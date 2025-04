Lucas e Pablo Maia vão a campo, mas seguem como desfalques do São Paulo contra o Cruzeiro

O São Paulo finalizou sua preparação para o duelo com o Cruzeiro com algumas novidades no gramado. A atividade deste sábado, no CT da Barra Funda, encerrou os trabalhos da equipe para o confronto que será disputado neste domingo, às 17h30, no MorumBis, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de algumas boas notícias, o time de Luis Zubeldía seguirá com importantes desfalques para a partida.