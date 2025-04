Lucas adia retorno e São Paulo foca na recuperação de lesões e treinamento de posse de bola

O São Paulo iniciou a preparação para seu próximo desafio na Libertadores com um treino focado na recuperação dos atletas após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no fim de semana. Os jogadores que participaram mais intensamente da partida fizeram um trabalho regenerativo, com circuito de recuperação na academia e trote leve no gramado.

Já os demais atletas, sob o comando de Luís Zubeldia, realizaram exercícios de mobilidade, fundamentos técnicos, trabalho de posse de bola e enfrentamento, seguidos por um jogo em espaço reduzido. A presença de Lucas Moura, que segue como desfalque, ainda é uma preocupação para o time.

Lucas, que se recupera de uma lesão, falou sobre o processo de recuperação e a expectativa de voltar em breve: "Estou louco para voltar, para estar em campo ajudando os meus companheiros, mas existe um prazo biológico para respeitar. A lesão não foi simples, mas estou recuperando bem. Se Deus quiser, mais uns dias estarei de volta". O atacante ainda será desfalque no próximo compromisso da equipe, que será pela Libertadores, contra o Libertad, na quarta-feira, no Paraguai.

Além de Lucas Moura, o time do São Paulo segue sem outros importantes desfalques, como Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Calleri (ruptura do LCA do joelho esquerdo). Apesar disso, o time continua treinando para dar a resposta necessária dentro de campo.

O trabalho físico também foi focado nos goleiros, que realizaram atividades específicas, como passes curtos, agilidade e velocidade, a fim de aprimorar as qualidades técnicas para a sequência da temporada. Zubeldia segue monitorando os atletas e desenvolvendo um trabalho coletivo e individual para fortalecer ainda mais o elenco.