Luana Silva faz história e alcança semifinal inédita na etapa de Bells Beach da WSL

Ed Sloane / Divulgação/World Surf League

A brasileira Luana Silva viveu um momento inesquecível neste sábado (26) ao alcançar, pela primeira vez na carreira, uma semifinal de etapa do Circuito Mundial de Surfe. A atleta de apenas 20 anos brilhou nas quartas de final em Bells Beach, na Austrália, ao vencer a estadunidense Lakey Peterson com o somatório de 12,17 a 9,33, garantindo a vaga entre as quatro melhores do evento.

Radiante após a conquista, Luana celebrou o feito em um dos palcos mais tradicionais do surfe mundial.

— Acho que não teria um lugar melhor para conseguir esse resultado, em um lugar histórico como esse, que eu sempre sonhei desde criança. É um sonho sendo realizado. Eu estou muito feliz — afirmou a surfista, emocionada.

As condições do mar em Bells Beach exigiram ainda mais dos competidores, com poucas ondas e muita necessidade de precisão nas escolhas. Luana conseguiu capitalizar com um 4,50 e uma excelente nota 7,67 para somar seus 12,17 pontos, enquanto Lakey Peterson não encontrou manobras expressivas para ameaçar a liderança da brasileira.

Na semifinal, Luana terá pela frente a costa-riquenha Brisa Hennessy, quarta colocada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que protagonizou uma bateria equilibradíssima contra a australiana Sally Fitzgibbons. Em uma verdadeira batalha de manobras, Hennessy avançou com um somatório de 15,40 contra 15,17 da rival australiana, garantindo a classificação.

No masculino, Samuel Pupo é o único brasileiro nas quartas

Samuel é o representante da Brazilian Storm. Cait Miers / Divulgação/World Surf League

No masculino, o sábado também foi de destaque para o Brasil. Samuel Pupo, embalado pelo seu melhor desempenho na temporada, venceu o havaiano Ian Gentil, que é filho de brasileiros, e avançou às quartas de final. O paulista de 24 anos virou a bateria com 12,17 a 10,60 e subiu para a 27ª posição no ranking, ficando muito próximo da zona de corte e é o único representante da Brazilian Sotrm ainda na disputa em Bells Beach.

Já Yago Dora foi eliminado nas oitavas, após sofrer a virada nos segundos finais para Jake Marshall, encerrando sua sequência de três quartas de final consecutivas.