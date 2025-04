Liverpool rebaixa Leicester (1-0) e fica a um passo do título da Premier League

Com um gol de Trent Alexander-Arnold o Liverpool venceu por 1 a 0 o Leicester, que com esse resultado foi rebaixado para a segunda divisão, e ficou a um passo de conquistar a Premier League, neste domingo (20), pela 33ª rodada.

Os 'Reds' iniciaram o domingo com chances de se sagrarem campeões matematicamente, mas também precisavam de uma derrota do Arsenal, primeiro requisito que passou longe de ser cumprido.

De qualquer forma, a vitória subsequente do Liverpool deixa o time muito perto do seu 20º título nacional e o primeiro desde 2020.

Na jogada que resultou no gol de Alexander-Arnold, Salah mandou uma cabeçada na trave e Diogo Jota, no rebote, acertou o travessão.

Mais cedo, o Arsenal venceu com facilidade (4 a 0) o Ipswich, que terminou com dez homens e está perto do rebaixamento. O time de Londres consolidou assim sua segunda colocação na Premier League e adiou o título do Liverpool.