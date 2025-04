Liverpool perde para Fulham seu 2º jogo na Premier League; Southampton é rebaixado

O Liverpool (1º) sofreu sua segunda derrota (3-2) na temporada da Premier League, neste domingo (6), na visita ao Fulham (8º), mas mantém uma vantagem confortável de onze pontos sobre o Arsenal, faltando sete rodadas para o fim.

No sul de Londres, a equipe comandada pelo técnico Arne Slot caiu seis meses e três semanas depois da primeira derrota no campeonato, em meados de setembro, diante ao Nottingham Forest, em Anfield (1 a 0).

Com 73 pontos, o líder tem uma vantagem mais que respeitável sobre o Arsenal (2º, 62 pontos), que empatou no sábado com o Everton (1-1).

Em Craven Cottage, os 'Reds' foram punidos pela fragilidade defensiva que mostraram no primeiro tempo, em que sofreram os três gols.

- Rodrigo Muniz marca o 3º -

No entanto, o jogo começou de forma ideal para os seus interesses. Aos 14 minutos o argentino Alexis Mac Allister roubou uma bola, se livrou de um adversário e soltou uma bomba espetacular de fora da área.

Mas Ryan Sessegnon empatou pouco depois de pé esquerdo aproveitando uma bola na área mal afastada pela defesa do Liverpool (23').

O Fulham ficou em vantagem num lance em que o lateral do Liverpool, Andy Robertson, viveu um pesadelo: primeiro deu um péssimo passe na saída de bola para o centro. Em seguida desviou mal de cabeça deixando para Alex Iwobi que chutou e a bola desviou no próprio Robertson antes de entrar no gol (32').

Cinco minutos depois, o brasileiro Rodrigo Muniz dominou uma bola alta que iria para Virgil van Dijk, girou e finalizou, superando o goleiro Caoimhin Kelleher (37').

O Liverpool diminuiu a vantagem do Fulham no segundo tempo com um gol do colombiano Luis Díaz após uma assistência de Conor Bradley (72') numa jogada de dois jogadores que haviam começado no banco. Harvey Elliott ainda chutou na trave (79') e os 'Reds' não conseguiram empatar.

Em outro jogo, o Chelsea (4º) empatou sem gols na visita ao Brentford (12º) e está quatro pontos atrás do Nottingham Forest (3º), que perdeu no sábado por 2 a 1 para o Aston Villa (6º).

- Rebaixamento recorde do Southampton -

O último colocado, o Southampton, confirmou sua queda para a segunda divisão inglesa ao sofrer a 25ª derrota em 31 jogos, desta vez fora de casa diante do Tottenham (3-1).

Com dez pontos, o lanterna não tem mais chances matemáticas de ultrapassar o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolverhampton (17º, 32 pontos), até o final da temporada.

É a primeira vez na história do campeonato inglês que um time é rebaixado quando ainda faltam sete rodadas para o fim.

O único objetivo que resta agora aos 'Saints' é ultrapassar os onze pontos na classificação que o Derby County somou na temporada 2007-2008 e que é até hoje a pontuação mais baixa de um clube desde a criação da Premier League, em 1992.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Everton - Arsenal 1 - 1

Ipswich Town - Wolverhampton 1 - 2

Crystal Palace - Brighton 2 - 1

West Ham - AFC Bournemouth 2 - 2

Aston Villa - Nottingham 2 - 1

- Domingo:

Tottenham - Southampton 3 - 1

Brentford - Chelsea 0 - 0

Fulham - Liverpool 3 - 2

Manchester United - Manchester City

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 31 22 7 2 72 30 42

2. Arsenal 62 31 17 11 3 56 26 30

3. Nottingham 57 31 17 6 8 51 37 14

4. Chelsea 53 31 15 8 8 54 37 17

5. Manchester City 51 30 15 6 9 57 40 17

6. Aston Villa 51 31 14 9 8 46 46 0

7. Newcastle 50 29 15 5 9 49 39 10

8. Fulham 48 31 13 9 9 47 42 5

9. Brighton 47 31 12 11 8 49 47 2

10. AFC Bournemouth 45 31 12 9 10 51 40 11

11. Crystal Palace 43 30 11 10 9 39 35 4

12. Brentford 42 31 12 6 13 51 47 4

13. Tottenham 37 31 11 4 16 58 45 13

14. Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4

15. Everton 35 31 7 14 10 33 38 -5

16. West Ham 35 31 9 8 14 35 52 -17

17. Wolverhampton 32 31 9 5 17 43 59 -16

18. Ipswich Town 20 31 4 8 19 31 65 -34

19. Leicester 17 30 4 5 21 25 67 -42

20. Southampton 10 31 2 4 25 23 74 -51

./bds/jta/pm/mcd/aam