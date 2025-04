Liverpool goleia o Tottenham e conquista a Premier League com quatro jogos de antecedência

O Liverpool é campeão da Premier League 2024/2025. Em uma temporada de incertezas, os Reds souberam jogar o campeonato nacional mais qualificado do mundo e foram campeões com quatro rodadas de antecedência.

Neste domingo (27), o 20º título inglês foi confirmado após goleada por 5 a 1 sobre o Tottenham, em Anfield. Os visitantes saíram na frente com Solanke, mas os donos da casa viraram com gols de Luis Díaz, Mac Allister, Gakpo, Salah e Udogie (contra)

Com 82 pontos conquistados, 15 a mais do que o Arsenal, atual vice-líder, o Liverpool pode celebrar o título que não conquistava desde 2019/2020. É a segunda vez que o time levanta a taça na Era Premier League, que se iniciou em 1992.

Temporada de incertezas

Arne Slot conseguiu recuperar atletas que estavam em baixa. Darren Staples / AFP

O título parecia distante no início da temporada, quando Jürgen Klopp deixou o cargo de treinador após nove anos.

A aposta do clube foi no holandês Arne Slot, que teve sucesso no Feyenoord e teria sua primeira grande oportunidade em uma equipe de elite na Europa.

Além da chegada do treinador, havia incertezas sobre o elenco, considerado experiente e com jogadores que pareciam não render mais o que se esperava. No entanto, Slot conseguiu trazer de volta alguns nomes importantes.

Volta de Alisson

Alisson se recuperou das lesões e se consolidou. No meio de campo, o holandês Gravenberch teve sua melhor temporada pelo Liverpool. Atuando ao lado do argentino MacAlister, formou uma das melhores duplas de volantes do futebol europeu.

Alisson voltou de lesão e foi um dos destaques do time. Oli SCARFF / AFP

Mohamed Salah

Na frente, o grande nome foi o egípcio Mohamed Salah. Ele é o artilheiro da Premier League, com 28 gols, e o principal candidato a melhor do torneio. Esses jogadores, além de Van Dijk, Arnold e Szobozslai formaram as peças chave do elenco.

Salah renovou contrato com o Liverpool até 2027. Liverpool / Divulgação

Jogos marcantes

O Liverpool campeão se destacou por perder poucos pontos diante das equipes mais fracas. Os Reds também mandaram bem contra os rivais do big six.

A equipe não perdeu para Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Em três clássicos fora de casa, três vitórias expressivas.

Van Dijk é um dos destaques do time. PAUL ELLIS / AFP

3 a 0 no United, em Manchester

Na terceira rodada da Premier League, o Liverpool dominou o jogo contra o United, em pleno Old Trafford.

Salah e Luis Díaz, duas vezes, marcaram para a goleada diante do maior rival na Inglaterra.

6 a 3 no Tottenham, em Londres

E que tal seis gols fora de casa? O Liverpool visitou o Tottenham e não parou de fazer gols. Salah e Luis Díaz, duas vezes cada, MacAlister e Szobozslai foram os autores dos gols.

2 a 0 no City, em Manchester

Salah e Szobozslai decidiram o confronto contra o City, em Manchester. O domínio diante dos campeões na última temporada mostrou que o Liverpool estava em outro patamar na Inglaterra.

