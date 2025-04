Lillard é liberado para voltar a jogar pelos Bucks 24 dias após ser diagnosticado com trombose

O Milwaukee Bucks deve ter um reforço de peso nos playoffs da NBA. Nesta quinta-feira à noite, a franquia da NBA anunciou que os médicos do clube liberaram o armador Damian Lillard para retomar as atividades normalmente. Há 24 dias, o experiente jogador de 34 anos foi diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP) na panturrilha direita.