Liga dos Campeões: veja duelos, datas e horários das semifinais

Do outro lado, Inter de Milão e Bayern de Munique reeditaram a final de 2010, e o resultado terminou com o mesmo vencedor, com vitória dos comandados de Simone Inzaghi. Os italianos, que venceram na ida, fora de casa, por 1 a 0, seguraram os alemães com um 2 a 2, no Giuseppe Meazza. O capitão Lautaro Martínez foi o grande nome nas duas batalhas. Na próxima fase, eles enfrentam o Barcelona.

Os catalães, que contam com o ataque mais perigoso entre as cinco principais ligas da Europa, passaram com mais sufoco do que o esperado diante do Borussia Dortmund. Após emplacar uma goleada por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Montjuic, o Barcelona foi pressionado pelo adversário no Signal Iduna Park e perdeu por 3 a 1. Destaque para o hat-trick de Serhou Guirassy, que atingiu a marca de 13 gols na competição e superou o brasileiro Raphinha na briga pela artilharia.