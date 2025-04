Linkin Park fará show de abertura da final da Champions League

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (16) que a final da Champions League contará com um show do Linkin Park. A banda de rock estadunidense vai tocar suas músicas antes do início da aguardada partida, marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

"Mal podemos esperar para compartilhar essa mesma energia e empolgação no Kick Off Show da final da Liga dos Campeões", disse a banda, em comunicado.

"Isso marca uma experiência totalmente nova para nós como banda, e estamos animados para compartilhar algumas de nossas músicas favoritas do passado e do presente com os milhares de pessoas na multidão e milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo", complementou.