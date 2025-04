Líder Inter cede empate contra o Parma (2-2) e Napoli pode ficar na cola

A Inter de Milão deixou escapar uma vantagem de dois gols e acabou empatando em sua visita ao Parma, resultado que pode complicar suas aspirações ao 'scudetto', principalmente se o Napoli, segundo com 4 pontos a menos, vencer sua partida da 31ª rodada da Serie A.

O caminho até o triunfo estava aberto para o atual campeão italiano com gols no primeiro tempo de Matteo Darmian (15') e Marcus Thuram (45').

Quando parecia que a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi, que assistiu ao jogo das tribunas devido a uma sanção, havia conseguido a parte mais difícil, o Parma conseguiu empatar com gols do espanhol Adrián Bernabé (60') e Jacob Ondrejka (69').

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o Napoli terá na segunda-feira a oportunidade de ficar apenas um ponto atrás do líder. Mas para isso terá que vencer um adversário difícil: o Bologna, 4º colocado da Serie A, depois de somar cinco vitórias consecutivas no campeonato.