Miami Heat e Philadelphia 76ers são decepções da temporada. MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Na NBA, as decepções são constantes para os fãs de basquete. Apesar de nem sempre envolverem as mesmas franquias, os motivos para elas costumam ser sempre os mesmos. Lesões de jogadores importantes, trocas e contratações ruins, além da falta de empenho do time e da direção.

Apesar do calendário ainda não ter chegado no fim, com os playoffs à vista, cinco equipes já podem ser consideradas as principais decepções da temporada 2024/2025 da NBA. Confira!

Cinco equipes que decepcionaram na temporada da NBA

Dallas Mavericks e a troca do melhor jogador

Os Mavericks podem entrar para a nada seleta lista de maiores decepções da história da NBA. Primeiramente, a franquia conseguiu a façanha de trocar o seu melhor jogador, considerado um dos mais qualificados de toda a Liga.

Luka Doncic foi trocado para os Lakers. ADAM PANTOZZI / NBAE / Getty Images

Luka Doncic foi para o Los Angeles Lakers e o que Dallas recebeu em troca não chega nem perto do valor real do esloveno. O experiente Anthony Davis poderia agregar no presente, mas o futuro dos Mavericks foi jogado no lixo por Nico Harrison — o responsável pela negociação.

Além disso, o novo jogador se lesionou e perdeu partidas importantes. Para piorar, Kyrie Irving, que se tornou o principal nome de Dallas, também teve lesão e ficou de fora do restante da temporada.

O resultado disso tudo? O atual vice-campeão da NBA não vai nem para os playoffs neste ano.

76ers e as intermináveis lesões

Uma das equipes que entrou na temporada com grande expectativa foi o Philadelphia 76ers. Com a chegada de Paul George, a equipe tinha um trio de respeito, com Tyrese Maxey e Joel Embiid.

No entanto, o que menos se viu foi os três juntos. O ala fez 41 partidas, o armador 52, enquanto o pivô apenas 19 jogos. Portanto, além de não ter os principais jogadores com frequência, os 76ers não conseguiram entrosar os três juntos.

Dessa forma, um time que poderia bater de frente com o Boston Celtics no Leste acabou fora até mesmo do play-in.

Expectativa quebrada dos Pelicans

Na Conferência Oeste, o New Orleans Pelicans começou a temporada com boas expectativas. Porém, as lesões também quebraram a franquia. Já sem chances de playoffs, a equipe já pensa no futuro.

Zion Willianson parece ter voltado ao foco e está se mantendo em forma. Com ele saudável e com peso ideal, os Pelicans podem disputar algo. No entanto, a primeira escolha do draft de 2019 atuou apenas 18 vezes nesta temporada.

Além disso, Dejounte Murray, que foi contratado antes dos jogos começarem, também perdeu muito tempo de quadra por conta de lesões. Caso a sorte ajude no draft 2025, o time pode se acertar para a próxima disputa.

Falta de empenho do Miami Heat

A falta de vontade do Miami Heat em buscar ajuda para Jimmy Butler fez a equipe perder o jogador. Sem grandes acréscimos em relação às últimas temporadas, a franquia da Flórida se viu num dilema envolvendo sua principal estrela.

Butler não estava mais feliz e pediu para ser trocado. Após meses de novela, ele foi para o Golden State Warriors. Andrew Wiggins chegou, mas ainda falta uma grande liderança no vestiário de Miami.

Com esse choque de realidade, a direção do Heat precisa se mexer para a próxima temporada ser melhor. A equipe vai disputar o play-in, mas as chances nos playoffs são mínimas com o elenco atual.

Timberwolves e mais uma troca equivocada

Karl-Anthony Town foi trocado para os Knicks. GARY DINEEN / NBAE / Getty Images

Antes mesmo da temporada começar, o Minnesota Timberwolves chamou atenção com por conta de uma troca. O astro Karl-Anthony Towns foi enviado para o New York Knicks, enquanto Julius Randle e Donte DiVicenzo chegaram.

No início, parecia que os novos jogadores agregariam ao elenco. Porém, os Wolves perderam força defensiva e um excelente pontuador. É bem provável que Minnesota chegue aos playoffs, mas se não houver uma melhora na reta final da temporada, dificilmente chegará novamente na final do Oeste.

