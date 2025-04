LeBron James é o primeiro atleta a ser transformado em boneco do universo Barbie

Versão do boneco Ken inspirado em LeBron James.

O boneco Ken, par da famosa Barbie, vai receber uma edição especial inspirada em LeBron James , astro do basquete mundial e da NBA . O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (9), e o colecionável chegará ao mercado no fim de abril.

A ideia surgiu por meio de uma parceria entre LeBron James Family Foundation com a Mattel, fabricante da Barbie, que pela primeira vez comercializa um boneco feito à semelhança de um atleta profissional masculino. O preço de venda do boneco será de US$ 75 (cerca de R$ 445 na cotação atual).