Lautaro Martínez é multado pela federação italiana por blasfêmia

O atacante argentino Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, foi multado por blasfemar ao final da partida contra a Juventus no dia 16 de fevereiro, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta segunda-feira (7).

Em comunicado, a FIGC lembrou que pronunciar palavras ofensivas é uma violação do artigo 37 do Código de Justiça Desportiva da Federação Italiana, punível com um jogo de suspensão.