Laura Pigossi vai à final de duplas do WTA 250 de Bogotá

A brasileira Laura Pigossi está classificada para a decisão de duplas do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Atuando em parceria com a romena Irina Bara, a paulista venceu a semifinal desta sexta-feira (4), contra a norte-americana Quinn Gleason e a britânica Emmy Appleton, cabeças de chave número 2 do torneio, por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/4 e 6/2 e o jogo teve 1h21min de duração.