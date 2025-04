Laura Pigossi perde para promessa dos EUA em semifinal do torneio de Charlottesville

Pigossi é a número 2 do Brasil. Marcelo Leão / Divulgação/CBT

A brasileira Laura Pigossi foi eliminada na semifinal do W100 de Charlottesville. Neste sábado (26), a paulista acabou sendo superada por uma das promessas do tênis dos Estados Unidos. Com parciais de 6/4, 6/7 (8/10) e 6/4, após 3h24min de partida, ela foi derrotada por Iva Jovic, de apenas 17 anos e 141ª colocada no ranking mundial.

Pigossi chegou a salvar três match points, mas não conseguiu superar a campeã júnior de duplas do Australian Open e de Wimbledon em 2024, ano em que também foi vice de duplas de Roland Garros. Em todos os torneios, ela fez parceria com a compatriota Tyra Grant.

Com a campanha no torneio disputado no estado de Virginia, Pigossi está ganhando 14 posições no ranking, saindo do 183º lugar e avançando para a 169ª posição.