Kompany ignora desfalques e prega Bayern 'com personalidade e bem mentalmente' contra a Inter

Com o título do Campeonato Alemão encaminhado, o Bayern de Munique gostaria, também, de brigar por igual com os rivais no mata-mata da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe bávara hospeda a Inter de Milão pelas quartas de final em busca de superação por causa dos tantos desfalques. O técnico Vincent Kompany evita falar do prejuízo pelas ausências, e cobra "personalidade e boa mentalidade" por um placar favorável.