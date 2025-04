Kings League Brasil: horário e onde assistir aos jogos desta segunda-feira 

Torneio movimenta as redes sociais desde o seu início, em 29 de março. Divulgação / X,@Kings_LeagueBR

A quarta rodada da Kings League Brasil ocorre nesta segunda-feira (14). Serão cinco jogos ao final do dia, entre às 17h e 21h. Abaixo, Zero Hora apresenta tudo sobre as partidas da competição.

Confira horário dos jogos desta segunda

17h - Capim FC x Fluxo FC

18h - Real Elite x Funkbol Clube

19h - Dendele FC x Nyvelados FC

20h - Desimpedidos Goti x G3X

21h - FURIA FC x LOUD SC

Onde assistir aos jogos

Todas as partidas são transmitidas nos canais oficiais da Kings League Brazil na Twitch e no YouTube. Além disso, CazéTV, Podpah e Madhouse TV no YouTube também transmitem. Ainda na Twitch, os presidentes dos clubes fazem lives diretamente da arena, onde os jogos são disputados.

O que é a Kings League Brasil

A competição, que foi criada pelo ex-jogador Piqué, tem o também ex-atleta Kaká como presidente no Brasil e movimenta as redes sociais desde o seu início, em 29 de março.

Entre as atrações da competição, que mescla regras diferentes do futebol, como a inserção de cartas que podem alterar o andamento da partida, a Kings League Brasil chama atenção pelo envolvimento de celebridades nos times. São os casos do jogador Neymar e da cantora Ludmilla.

São nove rodadas na fase classificatória. O líder avança direto à semi, enquanto os demais, entre o segundo e o sétimo colocado, disputam as quartas.

Resultados das rodadas anteriores da Kings League Brasil

1ª rodada

Nyvelados 1x0 Desimpedidos

Dendele FC 2x6 Furia

Capim FC 6x4 Funkbol

Loud 8x4 Fluxo

Reak Elite 3x4 G3X

2ª rodada

Dendele FC (1)3x3(2) Fluxo

Loud 3x5 Nyvelados

Furia 4x2 Real Elite

Desempedidos 3x2 Funkbol

G3X 3x1 Capim FC

3 rodada

Real Elite 5x2 Loud SC

G3X 6x3 Funkbol Clube

Desimpedidos Goti (2) 2x2 (1) Fluxo FC

Dendele FC 5x3 Capim FC

Furia FC 5x0 Nyvelados

Veja como ficou a tabela de classificação

Veja quem são os presidentes dos times da Kings League Brasil