Kevin De Bruyne anuncia que deixará o Manchester City no final da temporada

O ciclo vitorioso de Kevin De Bruyne com o Manchester City já tem data para chegar ao fim. O meia belga de 33 anos fez o anúncio nesta sexta-feira (4), por meio das redes sociais, afirmando que irá sair do clube após o fim de seu contrato, em junho .

O jogador está no clube há 10 anos, e terá seus últimos meses vestindo a camisa do time inglês.

"Eu vou ser direto com vocês. Esses serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Não é fácil escrever isso, mas, como jogadores, sabemos que esse dia chega. O dia está aqui, e vocês merecem ouvir primeiro de mim", escreveu De Bruyne.

Trajetória de títulos

Clássico de Manchester

Ainda com o belga no elenco, o Manchester City volta a campo neste domingo (6), contra o Manchester United, às 12h30min (de Brasília), no Old Trafford, pela 31ª rodada da Premier League.