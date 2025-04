Juventus perde para o Parma (1-0) e se complica na luta por vaga na Champions

Este jogo estava originalmente marcado para segunda-feira, mas foi adiado em dois dias, assim como as demais partidas daquele dia na Itália, devido à morte do papa Francisco.

O duelo, muito equilibrado e sem muitas chances de gol de ambos os lados, foi decidido por uma cabeçada do hispano-argentino Mateo Pellegrino nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

Após esta derrota, a primeira do técnico Igor Tudor desde que ele sucedeu Thiago Motta há um mês, a 'Juve' permanece na quinta colocação, com 59 pontos.

Os 'bianconeri' estão agora a um ponto da zona da Liga dos Campeões, que no momento é fechada pelo Bologna (4º), que no domingo surpreendeu a líder Inter de Milão ao vencer por 1 a 0 nos últimos instantes.

Para complicar ainda mais a vida da Juventus, a Lazio (6ª) a alcançou no número de pontos após a vitória (2-0) também nesta quarta na visita ao Genoa (13º), com gols do argentino Taty Castellanos (32') e do franco-senegalês Boulaye Dia (65').