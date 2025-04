Juliana Viana e Jonathan Matias são campeões da 2ª etapa do Circuito Nacional de Badminton

Juliana Viana é a número 72 do mundo. : Eduardo Zindeski / Divulgaçao/CBBd/Fotop

Juliana Viana e Jonathan Matias se consagraram campeões da chave individual da segunda etapa do Circuito Nacional de Badminton, encerrada nesta sexta-feira (4), no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

Na final das mulheres, Juliana que esteve nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 conquistou o título com uma vitória diante de sua companheira de seleção, Jeisiane Alves, por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/7. A jogadora do Paulistano é a líder do ranking nacional e ocupa a 72ª colocação na classificação mundial.

— A Jeisi é uma adversária que conheço muito bem, assim como ela me conhece muito bem também. Então, acho que o que contou foi o detalhe. Eu consegui imprimir um ritmo bom no jogo e saí com a vitória. É sempre especial poder honrar a camisa do Paulistano, ajudar o clube no quadro de medalhas da melhor forma possível, melhor ainda se for com o ouro. Estou feliz pelo campeonato que fiz, tanto na mista, que não é uma modalidade que treino, quanto na individual, e por tudo que conquistei e vivenciei nesses dias aqui no CPB — disse Juliana.

Entre os homens, Jonathan Matias entrou em quadra como favorito e confirmou as expectativas. Na final, ele superou Donnians Oliveira, por 2 sets a 0, parciais de 21/12 e 21/13.

Líder do ranking nacional e o primeiro brasileiro na classificação da Federação Mundial de Badminto (BWF), ocupando o 107º lugar, Jonathan creditou o título a uma maior constância que o rival.

— Acho que eu estava mais constante que o Donnians. Fui melhor no estilo de jogo e na tática. Acredito que explorei os lugares e caminhos certos para poder trazer essa vitória e esse título para casa. É muito gratificante ser o vencedor do Nacional, logo que eu que não tenho muitas medalhas no Circuito no adulto, então acho que essa é minha terceira ou quarta medalha de campeão. Estou bem feliz e vou celebrar bastante com a família essa medalha. É um alivio poder conquistar esse ouro.

Campeões nas duplas

Jaqueline Lima e Fabrício Farias levaram o título nas duplas mistas. Matheus Roushinol / Divulgação/EC Pinheiros

Fabrício Farias e Davi Silva ganharam de Isak Batalha e Matheus Voigt por 2 a 0, parciais de 25/23 e 21/15 e asseguraram o título masculino de duplas masculinas.

No feminino, as campeãs foram Jaqueline Lima e Sâmia Lima, que venceram Karen Santos Souza e Maria Fernanda Santos, igualmente em parciais diretas: 21/9 e 21/11.

Já nas duplas mistas, Fabrício Farias e Jaqueline Lima derrotaram Matheus Voigt e Tamires Santos (21/17, 20/22 e 21/9) para ficar com a primeira colocação.