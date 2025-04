Judô brasileiro fecha Campeonato Pan-Americano e Oceania júnior com 16 medalhas

A equipe brasileira que garantiu 16 pódios. CBJ / Divulgação

Após garantir medalhas em todos os pesos da categoria cadete do Campeonato Pan-Americano e Oceania Cadete de Judô, a seleção brasileira repetiu a dose e voltou a subir no pódio 16 vezes na categoria júnior, da competição disputada em Lima, no Peru.

O evento fechou a corrida classificatória para os Jogos Pan-Americanos Júnior, que acontecerão em agosto, em Assunção, no Paraguai.

O time brasileiro formado por 18 atletas disputou finais de 13 das 14 categorias possíveis, e colocou o Brasil na liderança do quadro geral de medalhas. Foram dez ouros, quatro pratas e dois bronzes para confirmar, mais uma vez, a hegemonia continental.

Feminino disputa finais em todas as categorias e ganha seis ouros

Nicole Marques foi campeã cadete e júnior. Judo Peruano / Divulgação

A seleção feminina classificou atletas para as finais de todas os pesos, conquistando seis medalhas de ouro e uma de prata.

O primeiro ouro veio com Mariana Nunes (Instituto Reação-RJ), que venceu a japonesa naturalizada australiana, Rika Hirose, com um yuko seguido de transição para chave-de-braço, para se consagrar campeã da categoria ligeiro (48 kg).

Em seguida, no meio-leve (52 kg), Nicole Marques (Espaço Marques-DF) conseguiu um yuko na australiana Callie Bannister ainda nos primeiros minutos de luta e administrou a vantagem até o fim, comemorando seu segundo título na capital peruana. Ela já havia sido ouro na disputa do cadete nos 52 kg.

No peso leve (57kg), a final foi 100% brasileira e quem levou a melhor foi Bianca Reis (Pinheiros-SP), que conseguiu forçar três punições em Gyovanna Andrade (Sesi-SP), que ficou com a medalha de prata.

Já no meio-médio (63kg), Eduarda Bastos (Paineiras do Morumby-SP) foi campeã gabaritando as pontuações contra a venezuelana Ivette Fuentes, com um yuko, um waza-ari e um ippon por chave-de-braço.

Nos pesos mais pesados, mais dois ouros e uma prata para o judô brasileiro. Maria Eduarda Oliveira (Dojokan-PB) abriu a sequência, vencendo a estadunidense Shavon Gonzalez por yuko e ficou com o título no médio (70 kg). Carolina Marcon (Sogipa-RS) chegou à disputa de bronze e terminou a competição em quinto lugar.

Dandara Camilo (Palmeiras-SP) marcou um ippon relâmpago na colombiana Tania Murillo e faturou o ouro no meio-pesado (78 kg), enquanto Ana Gabrielle Soares (Instituto Reação-RJ) levou a pior nas punições (3 a 2) contra a cubana Dayanara Curbelo, ficando com a prata na categoria peso (acima de 78 kg).

Dandara Camilo é aposta brasileira para substituir Mayra Aguiar. Judo Peruano / Divulgação

Oito medalhas no masculino

Entre os homens, o time brasileiro conquistou quatro ouros, duas pratas e dois bronzes, colocando atletas nas disputas finais de seis das sete categorias.

Bruno Nóbrega (Pinheiros-SP), com vitória sobre o estadunidense Lenny Sheynfeld com um yuko e dois waza-ari foi campeão do meio-leve (66 kg).

No peso meio-médio (81 kg), Enzo Trombini (Pinheiros-SP) venceu o canadense Arthur Karpukov por ippon e subiu no degrau mais alto do pódio.

O judoca da Sogipa-RS, Jesse Barbosa conseguiu um waza-ari no estadunidense Oleksandr Nyzhnyk e garantiu a medalha de ouro da categoria médio (90 kg). João Segatelle (Pinheiros-SP) conseguiu encaixar uma bela chave-de-braço no colombiano Jhon Caicedo e levou o bronze.

Jesse Barbosa, da Sogipa, venceu os 90 lg. Judo Peruano / Divulgação

A segunda medalha dourada de um atleta de um clube gaúcho veio com Andrey Coelho (Grêmio Náutico União), que jogou na tática e forçou três punições ao dominicano José Brache, na final do pesado (acima de 100 kg).

Nas outras duas disputas de ouro, Matheus Nolasco (Sogipa) levou um waza-ari do equatoriano Alfredo Valdivieso no golden score e ficou com a prata no leve (73 kg).

Por fim, Gustavo Milano (AABB Curitiba-PR), também no golden score, foi projetado em ippon pelo cubano Zail Ramirez, na final do meio-pesado (100 kg). Já Gabriel dos Santos (Instituto Reação-RJ) ficou com o bronze, vencendo o estadunidense Kanta Ueyama com um ippon.

A única categoria em que o Brasil não disputou medalha foi a ligeiro (60 kg). João Delena (Sesi-SP) ficou em sétimo lugar.