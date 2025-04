Judô brasileiro é campeão por equipes júnior e cadete do Campeonato Pan-Americano e Oceania

Atletas da seleção cadete e a selfie do título. Judo Peruano / Divulgação

O judô brasileiro deu mostras de sua força no Campeonato Pan-Americano e Oceania, das categorias júnior e cadete, que foi disputado em Lima, no Peru.

Após conquistar 32 medalhas nas disputas individuais, as seleções ficaram com as medalhas de ouro nas disputas por equipe.

A seleção cadete estreou na semifinal e venceu o Canadá, por 4 a 1. Olivia Oliveira (Minas Tênis Clube-MG) venceu Missy Mbele com dois waza-ari na disputa acima dos 63 kg.

Na luta seguinte, César Tristante (São João Tênis Clube-SP) projetou Franck Elouti em yuko, mas sofreu a virada com o ippon do adversário no peso acima de 81 kg.

O Brasil voltou a ficar na frente logo em seguida, com vitória rápida de Sarah Mendes (Grêmio Náutico União-RS) sobre Addyson Tamura por ippon, nos 48 kg.

Depois, Lucas Yamamoto (Pinheiros-SP) ampliou, ganhando de Amir Temirbaev com dois waza-ari, nos 60kg, e Anna Sperling (Fusegi Canoas-RS) confirmou a vitória com um ippon em Maia Thomson, nos 63 kg.

Disputa pelo título

Na disputa do título, a seleção brasileira encarou a Austrália, que chegou à final vencendo o Peru por 4 a 1. O confronto começou 1x0 para o Brasil, pois os australianos não tinham atleta em uma das categorias.

Lucas Yamamoto abriu 2 a 0 vencendo Crosby Peake com um yuko seguido de transição para chave de braço. O terceiro ponto veio com Anna Sperling, que aplicou um ippon em Lily Tai Tin.

A confirmação aconteceu com Ruan Vasconcelos, que garantiu a medalha de ouro vencendo Akos Delly por ippon na disputa dos 81kg.

Seleção júnior decide contra Cuba

A seleção júnior no pódio. Judo Peruano / Divulgação

Na disputa da categoria júnior, o time brasileiro começou com vitória contra a Colômbia, por 4 a 2, nas quartas de final.

Matheus Nolasco (Sogipa-RS) nos 73 kg, Jesse Barbosa (Sogipa) nos 90 kg, Ana Gabrielle Soares (Instituto Reação-RJ) na disputa acima dos 70kg e Gabriel dos Santos (Instituto Reação-RJ) no pesado (+100 kg) venceram suas lutas, enquanto Gyovanna Andrade (57kg), do Sesi-SP, e Maria Oliveira (70kg), do Dojokan-PB, foram derrotadas.

A semifinal foi contra o time da casa, e o Brasil fez 4 a 0 sobre os peruanos, com vitórias de Matheus Nolasco, Maria Oliveira, João Segatelle (90kg), do Pinheiros-SP, e e Ana Gabrielle Soares.

O adversário brasileiro na decisão foi a tradicional Cuba, que eliminou o Chile por 4 a 1. Yusmelys Sanchez Rivera levou a melhor nas punições (3 a 0) diante de Maria Oliveira (70kg) e colocou os cubanos em vantagem.

Nas lutas seguintes veio a virada brasileira. Jesse Barbosa (90kg) venceu Naysdel Cardoso por waza-ari, e com um yuko, Ana Gabrielle Soares (+70kg) superou Aslin Leyva.

O cubano Zail Ramirez, vice-campeão no individual, derrotou Gabriel dos Santos (+90kg), por waza-ari, no golden score, e empatou a final.

Gyovanna Andrade (57kg) venceu rapidamente Dali Despaigne com um waza-ari e um ippon e deixou o Brasil perto do título.

A medalha de ouro veio com Matheus Nolasco (73kg), que enfrentou Cristhian Cordero e fez o adversário bater em um estrangulamento.