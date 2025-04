Jucielen Romeu e Yuri Falcão brilham e Brasil fecha Copa do Mundo de Boxe com três ouros

Jucielen e sua medalha de ouro. André Silva / Agência RBS

A sessão noturna, que encerrou a etapa de abertura do circuito da Copa do Mundo de Boxe deu ao Brasil mais duas medalhas de ouro. Após a conquista de Luiz Gabriel Oliveira nos 60 kg, foi a vez de Jucielen Romeu (57 kg) e Yuri Falcão dos Reis (65 kg) vencerem suas lutas finais e garantirem o lugar mais alto do pódio.

Com um clima de muita rivalidade entre as delegações, as lutas da noite deste sábado (5) foram de fortes emoções. As mulheres abriram a série de nove combates e, logo na segunda disputa, Jucielen Romeu derrotou a polonesa Julia Szeremeta, atual vice-campeã olímpica.

Leia Mais Luiz Gabriel Oliveira garante primeiro ouro do Brasil na Copa do Mundo de Boxe

Em uma luta acirrada, com os árbitros divididos nos dois primeiros rounds, Jucielen fez valer o fator local e com o apoio do público fez a festa em Foz do Iguaçu.

— Isso mostra que meu nível está altíssimo e que tenho totais condições de enfrentar esse novo ciclo e chegar lá em Los Angeles-2028 e ser a próxima medalhista olímpica — disse a paulista que é a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos.

O pódio ainda teve a cazaque Ulzhan Sarsenbek e a britânica Vivien Parsons, derrotada pela brasileira na semifinal.

Yuri atropela indiano e garante título

Yuri espera repetir os tios Esquiva e Yamaguchi Falcão. André Silva / Agência RBS

Logo após Jucielen Romeu subir no pódio para receber sua medalha de ouro, foi a vez de Yuri Falcão mostrar toda a tradição de sua família no boxe e levar o título dos 65 kg.

Dominante durante toda a luta, ele bateu o indiano Abhinash Mulghalzai, por decisão unânime dos juízes e dançou um funk na comemoração.

— Começar o ano com um campeonato desses e ser campeão vencendo o atual campeão olímpico (o uzbeque Asadkhuj Muydinkhujaev, nas quartas de final) é um grande passo. Agora estou com outra cabeça. É um passo de cada vez para chegar no meu objetivo maior que é Los Angeles — afirmou o lutador, que é sobrinho medalhistas olímpicos, Esquiva e Yamaguchi Falcão.

Leia Mais Boxe brasileiro disputa cinco finais na 1ª etapa da Copa do Mundo

O pódio ainda teve o britânico Patris Mulghalzai e o italiano Gianluigi Malanga.

Wanderley Pereira perde em final controversa

A última final envolvendo um brasileiro foi na categoria 80 kg. Wanderley Pereira, o Holyfield, acabou suplantado pelo uzbeque Javokhir Ummataliev, que venceu em decisão dividida dos árbitros.

O uzbeque dominou o primeiro round, mas o brasileiro se recuperou e ganhou o segundo, empatando a luta.

No terceiro, Wanderley pareceu ser superior, mas o entendimento da arbitragem foi outro e, logo após o anúncio do vencedor, os torcedores brasileiros vaiaram o resultado ao mesmo tempo em que o pugilista brasileiro fazia gestos de contrariedade à decisão dos cinco juízes.

As medalhas de bronze foram para o cazaque Dias Molzhigan e o francês Yojerlin Cesar.

A delegação brasileira em Foz do Iguaçu. André Silva / Agência RBS

O Brasil ainda foi ao pódio com Queila Braga, bronze na categoria feminina até 70 kg, que teve como campeã a polonesa Barbara Marcinowska, que venceu a australiana Lakeisha Pergoliti. A segunda medalha de bronze ficou com a alemã Leonie Müller.

Leia Mais COI confirma inclusão do boxe no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

No quadro geral de medalhas, o Brasil somou três ouros, duas pratas e cinco bronzes e ficou na segunda posição, atrás do Uzbequistão que liderou a classificação com cinco ouros, duas pratas e um bronze. Quinze dos 18 países que participaram da competição conquistaram ao menos uma medalha.

A Copa do Mundo de Foz do Iguaçu foi a primeira de três etapas da World Boxing e conta pontos para o ranking mundial da modalidade, que permanecerá no programa olímpico para Los Angeles 2028.