Jornal Marca afirma que CBF mandou emissário a Madri para convencer Ancelotti a assumir a Seleção

O jornal espanhol Marca noticiou, nesta quarta-feira (16), que a CBF enviou um emissário a Madri para tentar convencer Carlo Ancelotti a assumir a Seleção Brasileira . Diego Fernandes, empresário brasileiro que não tem ligação com a entidade, esteve na cidade para conversar com o treinador do Real Madrid.

De acordo com a apuração do Marca, as conversas ocorrem com muito sigilo e a ideia é que Ancelotti chegue ao Brasil antes da data Fifa de junho. Sendo assim, ele já comandaria a Seleção nos embates contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa.