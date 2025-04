Jornal espanhol aponta 'momento crítico' de Vitor Roque: 'Flaco López deu um recital'

Ainda sem marcar no Palmeiras, Vitor Roque começa a lidar com a concorrência no ataque de Abel Ferreira. Lesionado, ele não viajou à Bolívia para o duelo com o Bolívar, pela Copa Libertadores, e acompanhou de longe a atuação de Flaco López, destaque no triunfo por 3 a 2. O argentino teve participação direta nos três gols alviverdes, foi comparado com "Ronaldo Fenômeno" pelos companheiros e ameaça a vaga de titular de Vitor Roque.

O jornal espanhol As destacou este "momento crítico" de Vitor Roque, que se soma ao "recital" de Flaco na Bolívia. Desde que chegou ao Palmeiras, disputou dez partidas, mas não conseguiu ir às redes ou dar assistências neste período, em que disputou jogos por Campeonato Paulista, Libertadores e Brasileirão. Ele chegou a marcar duas vezes, mas teve os gols anulados pelo árbitro de vídeo - o mais recente no clássico com o Corinthians.

"Ele (Vitor Roque) não se adaptou bem ao plano de seu técnico, ainda não se entrosa com seus companheiros de ataque e todos eles jogam em alto nível quando ele não está por perto", escreveu o As nesta sexta-feira. Somando com a reta final de sua passagem pelo Betis, da Espanha, o atacante já está há 18 jogos sem marcar.

Vitor Roque começou a última partida do Brasileirão no banco de reservas, contra o Fortaleza, e já havia visto o companheiro argentino anotar o segundo gol na vitória por 2 a 1. No mesmo jogo, deixou o gramado na Arena Castelão com um incômodo no tornozelo, que o tirou de ação no duelo pela Libertadores. Agora, mesmo quando se recuperar, pode lidar com a reserva na equipe de Abel Ferreira.

O mesmo já havia acontecido com Flaco no início desta temporada. Fora de forma, o atacante ficou no banco de reservas durante o Paulistão e ganhou mais minutos a partir do início do Brasileirão. Além de ser a principal peça na vitória diante do Bolívar, Flaco foi elogiado pelo companheiro Richard Ríos após o jogo. "Por que estão postando foto do Ronaldo Fenômeno?", escreveu o colombiano em uma postagem do Palmeiras sobre o atacante argentino.

Flaco igualou Estêvão na artilharia do Palmeiras nesta temporada, com sete gols, e lidera em participações a gol, com dez. No último ano, encerrou a temporada em fase artilheira: 22 gols e sete assistências, que aproximaram o Palmeiras do título brasileiro, encerrando a competição a apenas seis pontos do Botafogo.

"Felizmente, ano passado fui o artilheiro e esse ano vou tentar ajudar o time com muitos gols. Tem muitos jogadores aqui, todo mundo quer jogar. Quando temos a possibilidade, damos a vida e não queremos sair. Essa é a motivação de hoje", afirmou Flaco, após a partida na Bolívia.