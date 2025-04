Jornal de Madri crava acerto para Ancelotti comandar seleção brasileira a partir de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está a um passo de oficializar o acordo com Carlo Ancelotti para que o treinador italiano comande a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

De acordo com um publicação do jornal espanhol Marca, o italiano e a CBF chegaram a um denominador comum e falta apenas a assinatura dos contratos para que o técnico assuma o novo cargo e deixe o Real Madrid.

O veículo reforça que a ida para a seleção brasileira representa para Ancelotti um encerramento com chave de ouro de sua brilhante e vitoriosa carreira como treinador. As negociações tiveram como personagem central, segundo o jornal, um empresário enviado pela CBF à capital espanhola. Diego Fernandes fez reuniões e marcou presença em jogos do Real Madrid.

Há muito zelo de todas as partes para que a negociação ocorra de modo harmônico e sem desentendimentos. O Real Madrid entende que é um momento de renovação e que essa mudança passa pela saída de Ancelotti, mas trata o treinador com todas as honras que merece diante da sala de troféus merengue que ajudou a abastecer nos últimos anos.

Detalhes ainda estão sendo discutidos, como, por exemplo, a data de despedida de Ancelotti. Com contrato, o italiano poderia permanecer no Real Madrid até o término da participação merengue no novo Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, essa data incomoda a CBF, que o quer à beira do campo nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, nos primeiros dias de junho.