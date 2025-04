Jogador do Emelec se esconde debaixo da cama e vê mulher e filho serem sequestrados no Equador

Dez dias após o governo do Equador declarar estado de emergência em sete estados do país, o lateral-direito Jackson Rodríguez, do Emelec, se tornou vítima da criminalidade. O jogador de 26 anos teve a casa invadida na madrugada de quarta-feira por ladrões, que sequestraram sua mulher e o filho de cinco anos. O jogador se escondeu debaixo da cama.