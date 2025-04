Jogador da NBA bate cabeça após enterrada e deixa a quadra de maca; veja o vídeo

Jaylen Wells antes da partida contra os Hornets. KENT SMITH / NBAE / Getty Images

Uma cena preocupante aconteceu nesta terça-feira (8) durante partida da NBA. No duelo entre Charlotte Hornets e Memphis Grizzlies, no Spectrum Center, o ala novato Jaylen Wells, de 21 anos, realizou uma enterrada, mas na hora de aterrissar caiu de cabeça na quadra, com bastante força.

Na hora, todos no ginásio se preocuparam, pois ele ficou caído no chão, sem se mexer. O atendimento médico entrou e fez os primeiros socorros. Wells deixou a quadra de maca, enquanto jogadores das duas equipes se juntaram para orar pelo atleta.

Veja o lance filmado por um torcedor

A lesão ocorreu nos minutos finais do segundo quarto, e os Grizzlies venciam com vantagem tranquila. KJ Simpson, que cometeu a falta, foi expulso direto com uma falta flagrante 2. Após o atendimento, a partida seguiu e a franquia de Memphis venceu por 124 a 100.

Wells foi escolha de segunda rodada do último draft. Apesar disso, o ala vem se destacando na temporada, com 10.5 pontos por partida, geralmente saindo do banco de reservas.