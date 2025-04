João Fonseca x Tommy Paul: data, horário e onde assistir

João Fonseca entre em quadra neste sábado. THOMAS COEX / AFP

João Fonseca está na segunda fase do Masters 1000 de Madri contra o estadunidense Tommy Paul, número 12 do ranking mundial. A partida ocorrerá no sábado (26), não antes das 16h10min (de Brasília).

Os tenistas nunca se enfrentaram. O jogador dos EUA entrou diretamente na segunda fase e vai fazer sua estreia no Madrid Open.

A ESPN 2 e a Disney+ anunciam a transmissão do jogo.

Como foi a estreia de João Fonseca

João precisou de menos de 1h15min para superar o adversário e confirmar a condição de favorito na partida. As parciais indicam a tranquilidade do jogo: 6/2 e 6/3.

A partida começou sem o ritmo ideal, especialmente para o brasileiro, favorito no duelo. No início, foram poucos rallys, com o confronto se resumindo a saque, devolução, voleio e bola na rede.

Mas não demorou muito para a primeira quebra. E ela foi a favor de Fonseca: logo no terceiro game da partida, ele abriu vantagem e ficou mais confortável para a sequência do primeiro set.

No quinto game, o brasileiro desperdiçou boa chance de encaminhar o set. Mas perdeu três break points e viu o dinamarquês descontar para 3 a 2. Nada que atrapalhasse muito o andamento do jogo, já que João quebrou de novo na sequência, após um game de mais de sete minutos, e caminhou para a vitória por 6/2 no primeiro set.

O segundo set começou um pouco mais equilibrado. Com os tenistas mais adaptados um ao jogo do outro (eles nunca haviam se enfrentado em torneios da ATP), o elemento surpresa ficou um pouco mais difícil.

A primeira quebra veio apenas no quinto game. O brasileiro soube aproveitar quando Moeller baixou um pouco a rotação e "roubou" o game de saque do adversário para fazer 3 a 2 e ficar mais perto da vaga na segunda fase.