João Fonseca x Jesper de Jong: data, horário e onde assistir à partida pelo Estoril Open

João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira. Thomas COEX / AFP

Cabeça de chave número 8, João Fonseca fará sua estreia no Estoril Open nesta quarta-feira (30). A partir das 14h30min (horário de Brasília), o brasileiro enfrentará o holandês Jesper de Jong, número 93 do ranking da ATP, no Clube de Tênis do Estoril, em Cascais. A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão do jogo.

João retorna à quadra após ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid pelo norte-americano Tommy Paul.

Segunda vez no Open de Estoril

Essa será a segunda participação de João no Open de Estoril. No ano passado, a competição serviu como primeiro ATP europeu da carreira profissional do carioca. Ele acabou eliminado na primeira rodada para o britânico Jan Choinski.

O torneio, que começou no domingo e vai até dia 4 de maio, foi rebaixado para challenger nesta temporada, mas retorna ao posto de ATP no ano que vem. Além de João, outros nomes de peso estão na disputa. Entre eles o canadense Felix Auger-Aliassime, 19º do mundo.

Depois de Estoril, João Fonseca joga o Masters 1000 de Roma, entre os dias 7 e 18 de maio. O torneio italiano antecede a estreia do icônico Grand Slam de Roland Garros, em 25 de maio.

João Fonseca x Jesper de Jong