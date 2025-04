João abre temporada no saibro. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Depois de um mês de pausa, o brasileiro João Fonseca está de volta às quadras, agora para o saibro do Masters 1000 de Madrid. O adversário desta quinta-feira (24) é o dinamarquês Elmer Moller, de 21 anos, número 114 do mundo.

João Fonseca não compete desde sua eliminação na terceira rodada de Miami. O mês fora das quadras não afetou tanto o seu ranking. Caiu apenas seis posições na lista semanal da ATP. Era o 59º do mundo e desembarcou em Madri como o 65º.

A capital espanhola tem um significado para o carioca de 18 anos. Madri foi o primeiro torneio de nível 1000 — o segundo mais alto, atrás apenas dos Grand Slams — da carreira de Fonseca. No ano passado, em sua estreia, foi eliminado na segunda rodada.

A direção do torneio sabe que o brasileiro é um caso diferente no tênis atual. No começo da semana, as redes sociais do torneio publicaram imagens do treino de Fonseca.

"O futuro já está aqui", dizia a legenda.

Com chances de ingressar no top 50 do ranking com uma boa campanha na Espanha, o carioca desperta atenção de todos no circuito. Durante a entrega do prêmio Laureus, na segunda-feira (21), Novak Djokovic, dono de diversos recordes da modalidade, elogiou o menino do Rio.