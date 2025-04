João Fonseca pode disputar até três torneios entre o fim de abril e o início de maio

João Fonseca deve participar de torneios em Madri, Roma e Portugal. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Atual número 59 no ranking da ATP, o tenista João Fonseca, 18 anos, foi inscrito nesta terça-feira (8) no Challenger de Estoril, em Portugal, que acontece entre os dias 27 de abril e 4 de maio. A premiação para o campeão será de 227 mil euros (R$ 1,5 milhão) e 175 pontos na classificação. Esse pode ser o terceiro torneio do atleta entre os meses de abril e maio.

Anteriormente, Fonseca já havia confirmado sua participação no Masters 1000 de Madri e o Masters 1000 de Roma, ambos no saibro.

João só estará em Estoril se for eliminado com antecedência no torneio de Madri. A competição na Espanha se inicia em 21 de abril, com final prevista para o dia 4 do mês seguinte. Na sequência, começa a competição em solo italiano, de 7 a 18 de maio.

Desde que foi eliminado na terceira fase do Miami Open, em março, pelo australiano Alex De Minaur, 11° no mundo, o jovem está descansando ao lado da família e treinando no Rio de Janeiro.

— Estou de férias agora. Tenho uma semana, vou voltar para o Rio para descansar junto com a família e a namorada. Depois, treino no saibro por mais duas semanas e volto — contou à ESPN.

A tendência é que um novo campeonato ainda entre no calendário para maio, a inscrição no icônico Roland Garros deve ser confirmada em até duas semanas.