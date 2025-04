João Fonseca inicia gira no saibro em Madri na busca por crescimento: "O futuro está aqui" 

Fonseca estreará na quinta-feira. LUIS ROBAYO / AFP

Chegou a hora de novamente sujar de saibro o tênis, as meias e o que mais for preciso para João Fonseca. Após pausa de um mês nas competições, o tenista brasileiro volta ao circuito em meio à gira europeia na terra batida. Sua primeira parada será no Masters 1000 de Madri.

Fonseca estreia na quinta-feira (24). Ele enfrenta o dinamarquês Elmer Moller, número 114 do mundo. A partida ainda não tem horário definido. A chave principal tem início às 6h desta quarta-feira (23).

O brasileiro não compete desde sua eliminação na terceira rodada de Miami. O mês fora das quadras não afetou tanto o seu ranking. Caiu apenas seis posições na lista semanal da ATP. Era o 59º do mundo e desembarcou em Madri como o 65º.

A capital espanhola tem um significado para o carioca de 18 anos. Madri foi o primeiro torneio de nível 1000 — o segundo mais alto, atrás apenas dos Grand Slams — da carreira de Fonseca. No ano passado, em sua estreia, foi eliminado na segunda rodada.

A direção do torneio sabe que o brasileiro é um caso diferente no tênis atual. No começo da semana, as redes sociais do torneio publicaram imagens do treino de Fonseca.

"O futuro já está aqui", dizia legenda.

Djokovic elogiou brasileiro João Fonseca. JAVIER SORIANO / AFP

Com chances de ingressar no top 50 do ranking com uma boa campanha na Espanha, o carioca desperta atenção de todos no circuito. Durante a entrega do prêmio Laureus, na segunda-feira (21), Novak Djokovic, dono de diversos recordes da modalidade, elogiou o menino do Rio.

— Muita força, talento, mas também maturidade para sua idade, o que é muito impressionante. Não é normal ter um adolescente com essa concentração, sem oscilar tanto na quadra. Agora está no começo da carreira, vai se deparar com sensações, mas observei que ele tem uma família estável, sólida, um bom time. Desejo sorte a ele e aos brasileiros, que querem um outro número 1 depois do Guga — destacou ao SporTV.

Não é normal ter um adolescente com essa concentração, sem oscilar tanto na quadra. Agora está no começo da carreira, vai se deparar com sensações. Desejo sorte a ele e aos brasileiros NOVAK DJOKOVIC Ex-número 1 do mundo

Temporada de saibro de João Fonseca

Madri dá continuidade a sequências de torneios no saibro europeu. Após um frenético início de ano, Fonseca e sua equipe optaram por uma pausa para descanso e treinos. Entre outros torneios, o brasileiro não disputou o Masters 1000 de Monte Carlo.

Caso caia na primeira ou na segunda rodadas na Espanha, ele disputará o Challenger 175 de Estoril, com início na próxima semana.

Depois, Fonseca jogará mais um Masters 1000, agora no Foro Italico, em Roma. A sequência no saibro será fechada com a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam da Temporada. Será o segundo torneio deste porte da carreira do tenista brasileiro.

Próximos torneios de João Fonseca

Masters 1000 de Madri: 23 de abril a 4 de maio

23 de abril a 4 de maio Challenger 175 de Estoril: 27 de abril a 4 de maio (caso seja eliminado em Madri)

27 de abril a 4 de maio (caso seja eliminado em Madri) Masters 1000 de Roma: 7 a 18 de maio

7 a 18 de maio Roland Garros: 25 de maio a 8 de junho

O caminho em Madri

Como não é cabeça de chave, João Fonseca entra "solto" no sorteio das chaves das competições. Significa que pode tanto ter um adversário mais difícil quanto um mais fácil.

Em Madri, ele enfrentará a segunda situação. Seu adversário Elmer Moller não está entre os 100 primeiros do mundo. Porém, se passar, terá pedreira na segunda rodada. O vencedor do confronto encarará o americano Tommy Paul, número 12 do ranking.

— Gosto de jogar contra os primeiros colocados, gosto do desafio. Eu jogo sem pressão, então acho que posso jogar bem lá. Também gosto de jogar com a torcida, então é uma experiência que quero ter. Alguns jogadores vão querer jogar contra os "mais fáceis" primeiro, mas eu quero jogar os mais emblemáticos — afirmou o jogador que já tem um título no circuito da ATP, além de ter vencido o Next Gen.

Seu lado da chave ainda prevê confrontos contra o russo Karen Kachanov ou o americano Reilly Opelka, de 2,11m.

Possíveis adversários de João Fonseca