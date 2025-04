João Fonseca estreia nesta quinta na quadra central do Masters de Madri

João Fonseca já sabe quando estreará no Masters 1000 de Madri. O tenista de 18 anos vai jogar sua primeira partida nesta quinta-feira, por volta de 11h, pelo horário de Brasília. O local da partida será a quadra central, o Manolo Santana Stadium, o maior e mais prestigiado palco do torneio espanhol.

Fonseca, número 65 do mundo, vai estrear na chave principal contra o dinamarquês Elmer Moller, 114º colocado do ranking da ATP e número 2 do seu país, atrás apenas de Holger Rune, atualmente no Top 10.