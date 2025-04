João Fonseca estreia em Madri: data, horário e onde assistir

João Fonseca fará a sua estreia no Masters 1000 de Madri contra o dinamarquês Elmer Moller , número 114 do ranking mundial. A partida ocorrerá na quinta-feira (24), às 11h (de Brasília) .

Quem avançar do confronto terá como adversário o americano Tommy Paul , cabeça de chave número 11 do torneio e 12º colocado no ranking da ATP.

A ESPN 2 e a Disney+ anunciam a transmissão do jogo. Zero Hora acompanhará em tempo real.

A brasileira em Madri

A partida será disputada na sexta-feira (25) ou no sábado (26). Ela terá pela frente a croata Jana Fett, 129ª do ranking ou a americana Bernarda Pera, 81ª. As duas entraram na chave principal após terem participado do torneio classificatório.