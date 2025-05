João Fonseca é surpreendido por Jesper de Jong e cai na estreia do Challenger de Estoril

João Fonseca abusando dos erros e acabou sendo derrotado. Thomas COEX / AFP

João Fonseca (65º no ranking da ATP) foi eliminado logo na estreia do Challenger 175 de Estoril, em Portugal. O brasileiro foi surpreendido holandês Jesper de Jong (93º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em Cascais, nesta quarta-feira (30).

Na fase seguinte, nas oitavas, o tenista de 24 anos vai enfrentar o espanhol Bernabe Zapata Miralles, 380º colocado no ranking da ATP. O Challenger de Estoril dá 175 pontos ao campeão.

O jogo

Apesar do apoio da torcida brasileira presente em peso nas arquibancadas, João Fonseca iniciou a partida desconcentrado e, abusando dos erros, teve seu serviço quebrado logo no segundo game. De Jong neutralizou o jovem de 18 anos, impedindo-o de atacar, e abriu 3 a 0 no primeiro set sem encontrar muita resistência.

Fonseca até esboçou uma reação, mas o adversário manteve a pegada, acertou 79% dos saques — contra 67% do brasileiro — e fechou o set em 6/2, com outra quebra no oitavo game.

A segunda parcial foi mais equilibrada. No início, De Jong manteve uma atuação impecável, enquanto o jovem de 18 anos se mostrava incapaz de reagir à pressão intensa exercida pelo adversário. Assim, o holandês novamente quebrou o serviço de Fonseca no segundo game, confirmou o seguinte e abriu 3 a 0 de vantagem.

Quando o jogo caminhava para uma dura e rápida derrota, João Fonseca reagiu e entrou no jogo no quarto game. Após confirmar o seu saque, o prodígio quebrou o serviço de De Jong e igualou o set em 3/3. A partida voltou a se equilibrar, com os dois tenistas confirmando seus serviços até o 11º game, mas prevaleceram as variações de jogadas e boa defesa de De Jong, que se impôs na reta final, aproveitou seus dois match points para quebrar o saque do brasileiro e fechar o jogo em 7/5.