João Fonseca é eliminado por Tommy Paul na 2ª rodada do Masters 1000 de Madri

O brasileiro João Fonseca (nº 65 do ranking mundial) foi eliminado neste sábado (26) na segunda rodada do Masters 1000 de Madri após perder para o americano Tommy Paul (nº 12) por 6-7 (7/9) e 6-7 (3/7).

O tenista de 18 anos lutou até o fim para se manter vivo na partida, mas acabou perdendo os dois sets no tie-break. Ele chegou a ter dois set points no primeiro. Paul os salvou e venceu o set.

Já no segundo, ele teve seu saque quebrado no terceiro game e o recuperou no sexto. Mais uma vez a decisão foi para o tie-break, que foi vencido por Paul.