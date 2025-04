João Fonseca conhece adversário da estreia no Challenger de Estoril

João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid, no sábado.

Após ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid, no sábado (26), pelo norte-americano Tommy Paul, João Fonseca já sabe quem será seu adversário de estreia no Challenger 175 de Estoril. O tenista brasileiro será o cabeça de chave número oito e enfrenta o holandês Jesper de Jong, número 93 do ranking da ATP, no Clube de Tênis do Estoril, em Cascais. Data e horário ainda não foram divulgados oficialmente, mas a partida deve ocorrer entre terça (29) ou quarta-feira (30).