Jason Kidd, técnico do Dallas Mavericks, se torna acionista do Everton

O técnico Jason Kidd, do Dallas Mavericks, da NBA , se juntou ao grupo de proprietários americanos do clube de futebol inglês Everton , anunciou o time da Premier League nesta quinta-feira (24).

Kidd, de 52 anos, se juntou à Roundhouse Capital Holdings, parte do Friedkin Group , que assumiu o controle do tradicional clube do Merseyside em dezembro de 2024.

Estou honrado em me juntar à administração do Everton em um momento tão importante: com um novo estádio no horizonte e um futuro brilhante pela frente, é um ótimo momento para assumir — disse o ex-jogador de basquete em um comunicado.