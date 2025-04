Italo, Chumbinho, Dora, Alejo e Pupo vão às oitavas em El Salvador no Circuito Mundial de Surfe

Italo durante bateria nesta quinta-feira. Aaron Hughes / Divulgação/WSL

O Brasil terá cinco representantes nas oitavas de final da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de Surfe. Depois de alguns dias sem ondas e adiamentos, a competição voltou com a realização das 16 baterias do round 3 e Italo Ferreira, líder da temporada, João Chianca, o Chumbinho, Yago Dora, quarto na classificação, Alejo Muniz e Miguel Pupo venceram seus embates. Samuel Pupo, Deivid Silva, Ian Toledo e Filipe Toledo deram adeus.

Italo se vingou do local Bryan Perez, que o havia eliminado em Punta Roca na temporada passada, em disputa apertada na nona bateria do dia. O brasileiro, mais uma vez, saiu em desvantagem diante do salvadorenho, que logo encaixou uma boa onda para 6,83 pontos.

Disparado na frente na atual edição do Circuito Mundial, em briga com o australiano Ethan Ewing, uma das forças garantidas no dia, e o havaiano Baron Mamiya, eliminado por Alejo Muniz, Italo se recuperou com grande manobra e boa nota de 7,33, a melhor da disputa. No fim, avançou às oitavas com 13,40 a 13,13 no geral.

A primeira bateria do round 3 veio em duelo verde e amarelo entre Yago Dora e Samuel Pupo. E o bom momento na temporada acabou se confirmando em disputa ainda com poucas ondas. Dora avançou com 9,50 contra 4,43 do compatriota.

Alejo Muniz foi para o mar na 13ª bateria em dura missão diante de Barron Mamiya, terceiro melhor da temporada. E saiu perdendo. Após encaixar grande onda, foi aplaudido de pé pelos compatriotas acompanhando sua apresentação. A disputa era acirrada, contudo, e após algumas trocas na liderança, terminava com o havaiano avançando com 10,83 a 9,90. Mas o brasileiro encaixou nova manobra com o cronômetro zerando e avançou com 10,92 no total após espera angustiante da dupla na água.

Chumbinho entrou na água na sexta disputa, contra Joel Vaughan, e não deu chances ao australiano. Seguro do começo ao fim, se garantiu entre os 16 melhores com 12,97 a 9,13. Pela 11ª bateria, já com o mar com poucas ondas, Deivid Silva não teve chances diante do sul-africano Jordy Smith, caindo com 11,50 a 4,86.

Ian Gouveia e Miguel Pupo fizeram o segundo confronto brasileiro na 15ª e penúltima bateria do longo dia em El Salvador. O duelo foi bastante equilibrado e com vitória de Pupo, por 12,50 a 11,70. Na última disputa do round 3, Filipe Toledo, o Filipinho, acabou não "achando" a última onda e foi desclassificado, perdendo de Alan Cleland por 13,00 a 10,00.