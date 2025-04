Inzaghi mostra orgulho dos jogadores da Inter de Milão: "Os meninos foram brilhantes"

Simone Inzaghi não conseguiu segurar a emoção após a classificação da Inter de Milão à semifinal da Liga dos Campeões. Radiante com as duas grandes apresentações diante do forte Bayern de Munique, nesta quarta-feira (16) com empate por 2 a 2, o técnico elogiou bastante a postura de seus jogadores, a quem definiu como "brilhantes."