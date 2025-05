Inzaghi elogia postura da Inter, mas se rende a Yamal: 'Talento que aparece a cada 50 anos'

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, mostrou-se satisfeito com a postura de sua equipe no empate por 3 a 3 com o Barcelona, na Espanha, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Mas quem o deixou realmente espantado foi um adversário. Lamine Yamal, 17 anos, foi um dos destaques do Barcelona na partida e impediu os italianos, que chegaram a abrir 2 a 0 no placar, de levarem uma vantagem mais confortável para Milão na próxima terça-feira.