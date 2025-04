Inzaghi define Barcelona 'o melhor da Europa', mas mostra confiança na Inter: 'Não temos medo'

Depois de derrubar o forte Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão enfrenta sua pior sequência na temporada, com três derrotas seguidas, que resultaram na perda do título na Copa da Itália e da liderança no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe visita o forte Barcelona e o técnico Simone Inzaghi promete superação diante do "melhor time da Europa no momento."