Invicto, Beraldo exalta força do PSG na Liga dos Campeões: 'Nos provando contra os gigantes'

O zagueiro Beraldo recebeu muitos elogios do técnico Luis Enrique nos últimos jogos e pode ser uma das novidades da escalação diante do Aston Villa, nesta quarta-feira, na França, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Confiante, o brasileiro ainda não perdeu quando esteve em campo, com 23 vitórias e dois empates, e espera manter o retrospecto positivo na luta pelo inédito título.

Desde que trocou o São Paulo pela França, Beraldo já deu a volta olímpica em cinco oportunidades. Suas boas apresentações, inclusive, o levaram à seleção brasileira. Mas ainda falta a cereja no bolo, que é a Liga dos Campeões e o PSG chega como favorito diante do Aston Villa após ganhar do Manchester City na fase de classificação e eliminar o Liverpool, então dono da melhor campanha, nas oitavas.

"As vitórias sobre equipes como o City e o Liverpool foram provas do nível que a nossa equipe vem atingindo nesta temporada. E se quisermos mesmo disputar o título da Liga dos Campeões, temos de nos provar contra equipes desse patamar (gigantes)", avaliou Beraldo. ""O Aston Villa vai ser um grande adversário, porque conta com jogadores experientes e, não por acaso, tem feito uma excelente campanha. Vamos encarar com toda a seriedade e procurar impor nosso jogo, contando com o apoio do torcedor, que vai lotar o estádio."

Apesar de se desfazer das estrelas Messi, Neymar e Mbappé, o PSG jamais abandonou o sonho de conquistar a Europa. Chegou perto com o vice em 2020/21, além de ir até a semifinal na temporada passada. Agora, chega confiante pelo bom futebol apresentado - foi campeão do Francês no fim de semana sem nenhuma derrota e com seis rodadas de antecedência.