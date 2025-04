Inter de Milão x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Duelo na Alemanha foi equilibrado, mas com triunfo italiano.

Inter de Milão e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League . O duelo ocorre no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

Na partida de ida, os italianos venceram por 2 a 1, na Alemanha. Com isso, a Inter pode empatar que se classifica para a semifinal. Os alemães levam para a prorrogação com um triunfo por um gol de diferença, e avançam direto com dois ou mais gols.