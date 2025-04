Inter de Milão vence o Cagliari por 3 a 1 e dá mais um passo para defender título no Italiano

Argentino Lautaro Martínez (D) chegou a 12 gols no campeonato. PIERO CRUCIATTI / AFP

A líder Inter de Milão deu mais um passo para defender o título do Campeonato Italiano neste sábado (12) ao vencer Cagliari por 3 a 1. Foi a nona vitória seguida do time do técnico Simone Inzaghi como anfitrião. A Inter tem 71 pontos no Italiano contra 65 do vice-líder Napoli, que joga na segunda-feira contra o Empoli.

A Inter de Milão continua com o projeto de repetir a tríplice coroa da temporada 2009/2010, quando foi campeão da Liga dos Campeões, do Italiano e da Copa da Itália. Além da liderança do Nacional, o time venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 nas quartas da Liga dos Campeões e empatou com o Milan em 1 a 1 nas semifinais da Copa da Itália. O jogo de volta com o alemães é na quarta-feira no San Siro, e contra os rivais de Milão no dia 23 de abril.

Em casa contra um time que ocupa apenas a 15ª posição no Italiano, com 30 pontos, a Inter foi dominante. Teve mais de 60% de posse de bola e mais do que o dobro de finalizações do que o rival. Com isso, os gols não demoraram a sair. Arnautovic abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, e Lautaro Martinez ampliou aos 26.

No segundo tempo, o Cagliari assustou o time da casa ao marcar aos 3 minutos com Piccoli, mas a Inter respondeu sete minutos depois, com Bisseck. Com vantagem no placar, a líder do Italiano diminuiu o ritmo e administrou o resultado. Na próxima rodada, a Inter visita o Bologna no domingo, enquanto o Cagliari recebe a Fiorentina na segunda-feira.