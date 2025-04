Ingrid Martins garante vaga nas quartas de final de duplas do Challenger de Oeiras

Ingrid (no saque) e Zidansek aguardam definição de adversárias nas quartas de final. Federação Portuguesa de Tênis / Divulgação

A brasileira Ingrid Martins está classificada para as quartas de final da chave de duplas do WTA Challenger de Oeiras, em Portugal. Nesta quinta-feira (17), ela e a eslovena Tamara Zidansek venceram a francesa Estelle Cascino e a alemã Noma Noha Akugue por 7/6 (10/8), 4/6 e 10-5 e agora aguardam a definição de suas próximas adversárias.

Número 88 do ranking mundial de duplas, a carioca Ingrid possui dois títulos do circuito da WTA e outros dois em nível Challenger, enquanto Zidansek já venceu quatro competições do circuito da WTA e mais três Challenger.

As adversárias da brasileira e da eslovena sairão do confronto entre as portuguesas Francisca e Matilde Jorge, cabeças de chave número 2, e a parceria da croata Lucija Ciric Bagaric e a sérvia Lola Radivojevic.

O título em Oeiras dá 125 pontos para as campeãs, 81 para as vices e 49 para as semifinalistas.

Orlando Luz cai na estreia