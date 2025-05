Iga Swiatek passa às oitavas em Madri e vai encarar russa Shnaider

Swaitek busca o segundo título em Madri. THOMAS COEX / AFP

Atual campeã do WTA 1000 de Madrid, a polonesa Iga Swiatek confirmou o favoritismo, neste sábado (26), e garantiu um lugar nas oitvas de final no saibro da Caja Mágica. Em um jogo bem mais tranquilo do que a estreia diante da filipina Alexandra Eala, quando venceu de virada, ela bateu a tcheca Linda Nosková, 31ª cabeça de chave, em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h17min de partida.

Número 2 do ranking mundial e sem disputar uma final desde a conquista do tetracampeonato em Roland Garros, no ano passado, Swiatek agora vai enfrentar a russa Diana Shnaider, 13ª na lista de favoritas, que passou pela letã Anastasija Sevastova, com um duplo 6/0 em apenas 44 minutos.

Com 21 anos e quatro títulos no currículo, Shnaider perdeu apenas três games no torneio, na estreia diante da estadunidense Katie Volynets.

Gauff, Keys e Andreeva confirmam favoritismo

Gauff vai enfrentar Bencic, que eliminou Bia Haddad. THOMAS COEX / AFP

Outras três cabeças de chave também avançaram na capital espanhola. Número 4, a estadunidense Coco Gauff igualou o resultado de 2024 ao passar pela compatriota Ann Li, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 66 minutos de partida. Agora, ela vai encarar a suíça Belinda Bencic, que eliminou a brasileira Bia Haddad Maia em um jogo que durou mais de três horas.

Quinta favorita e semifinalista na temporada passada, Madison Keys derrotou a russa Anna Kalinskaya em um jogo duro, com as parciais de 7/5 e 7/6 (7/3). Campeã do Australian Open em janeiro, ela enfrentará a ganhadora do confronto entre a croata Donna Vekic e a também estadunidense Emma Navarro.

Grande sensação da temporada a adolescente russa Mirra Andreeva, que completará 18 anos na segunda-feira (29), confirmou a boa fase que a levou ao top 10 e superou a experiente polonesa Magdalena Frech por 7/5 e 6/3.