Hugo Calderano ganha de mais um sul-coreano e está nas quartas de final 

Hugo Calderano é o número 5 do mundo. WTT Global / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano está nas quartas de final do WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul. Nesta sexta-feira (4), ele venceu o sul-coreano Jaehyun An por 3 a 1, parciais de 11/1, 11/8, 12/14 e 11/9, após 43 minutos de jogo e agora vai encarar o chinês Peng Xiang em busca de vaga nas semifinais.

Após estrear vencendo outro mesa-tenista da casa, Lim Jonghoon por 3 a 0, na última quarta, Calderano encontrou um pouco mais de dificuldades contra Jaehyun a partir da segunda parcial. Mesmo assim, fez valer sua condição de cabeça de chave número 2 para seguir no torneio.

Caso garanta vaga entre os quatro semifinalistas, seu adversário sairá do confronto entre o alemão Patrik Franziska e o sueco Truls Moregard, dois velhos conhecidos do carioca, que atualmente é o número 5 do ranking mundial da modalidade.

Como é o torneio

O WTT Champions faz parte da segunda série mais importante do circuito mundial de tênis de mesa e oferece aos campeões mil pontos no ranking e US$ 40 mil (aproximadamente R$ 227, 5 mil) de prêmio.

A competição tem disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.