Guilherme Caribé, Victor Alcará e Lorrane Oliveira superam índices para o Mundial de Natação

Caribé fez a segunda marca do mundo no 50m livre.

O quinto dia de finais do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk foi marcado por mais três índices alcançados para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura. As marcas foram atingidas nos 50 metros livre, na competição realizada no Flamengo, no Rio de Janeiro.